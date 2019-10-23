Ставрополье направит 1,8 млрд рублей на жилье для детей-сирот и молодых семей в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены увеличить финансирование программ по обеспечению жильем детей-сирот и молодых семей в 2020 году. Общий объем финансирования этих направлений составит 1,8 млрд рублей, сообщила в среду министр финансов края Лариса Калинченко.

"В бюджете края на 2020 год нашло отражение поручение [губернатора края Владимира Владимирова] по увеличению расходов на обеспечение жильем детей-сирот до 800 млн рублей. <…> Субсидии на приобретение жилья для молодых семей - почти миллиард рублей", - сказала она при рассмотрении проекта бюджета на 2020 год и плановый период в краевом правительстве.

По словам Калинченко, вопрос обеспечения жильем детей-сирот входит в число приоритетных. Расходы по этому направлению планируется увеличить на треть по сравнению с 2019 годом. "Несмотря на то, что практически ежегодно мы покупаем почти тысячу квартир, очередь не сильно движется - тысяча человек получают квартиры, и почти столько же становятся в очередь. Поставлена задача преломить тенденцию", - пояснила министр.

Объем субсидий, которые будут направлены молодым семьям при покупке жилья, власти края предлагают увеличить почти в пять раз. "Аналогичная сумма была в 2018 году, что позволило практически ликвидировать очередь, копившуюся несколько лет. Но в 2019 году значительно выросло число молодых семей, которые принесли документы и подтвердили свое право на получение этой выплаты. Люди увидели, что этот вопрос будет в центре постоянного внимания, поэтому начали подавать документы", - отметила Калинченко.

Также в 2020 году планируется удвоить средства, направляемые из краевого бюджета на восстановление прав обманутых дольщиков. В 2019 году сумма составляла 92,7 млн рублей, в 2020 году показатель запланирован на уровне 182,5 млн рублей.

В среду правительство Ставропольского края утвердило проект закона о бюджете на 2020 год и плановый период, документ будет передан в парламент региона. Доходы Ставрополья на 2020 год запланированы в объеме 119,3 млрд рублей, расходы - 120,5 млрд, объем государственного долга - на уровне 30,9 млрд рублей.