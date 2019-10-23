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Саммит Россия – Африка

"Яндекс.Такси" внедрит технологии повышения безопасности перевозок в африканских странах

Африка станет первой зарубежной территорией для внедрения этих инноваций

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" заявила о планах в ближайшее время внедрить в африканских странах, в которых присутствует агрегатор, технологии повышения безопасности перевозок, в том числе мониторинг скорости. Африка станет первой зарубежной территорией для внедрения этих технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы готовы предложить технологии мониторинга безопасности, которые "Яндекс.Такси" развивает в России: мониторинг скорости, защита данных пассажиров и другие решения в этой области. Некоторые из них уже помогли серьезно снизить риски на дорогах, поэтому мы видим потенциал масштабирования таких решений и на другие регионы присутствия. Для африканского региона вопрос безопасности очень чувствительный, поэтому Африка станет первым зарубежным регионом для "Яндекс.Такси" для внедрения технологии", - рассказали в компании.

Так, технологии безопасности планируется распространить уже в ближайшее время в странах присутствия сервиса в этом регионе - в Гане и Кот-д'Ивуар. Затем компания планирует внедрять технологии в Израиле, Финляндии, Румынии и странах СНГ. В целом на зарубежном направлении "Яндекс.Такси" работает в 17 странах Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Африки. В общей сложности к сервису подключено более 700 000 активных водителей.

Как пояснили в пресс-службе "Яндекс.Такси", к примеру, система мониторинга скорости анализирует карту города с данными об ограничениях скорости на дорогах, а также маршрут поездки и скорость машины на каждом участке этого маршрута. "Благодаря сочетанию этих данных система моментально понимает, когда водитель превышает скорость. В таком случае мы отправляем ему предупреждение в "Таксометре" - водительском приложении для управления заказами. Если водитель неоднократно проигнорировал предупреждения и нарушения не прекратились, алгоритм ограничит ему доступ к заказам", - отметили в компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка, заявил о возможности за четыре-пять лет удвоить товарооборот между Россией и странами африканского континента. Так, президент сообщил о планах расширять сеть торговых представительств в Африке и устанавливать новые контакты, оказывать поддержку бизнесу. В частности, Путин привел в пример концерны "Газпром" и "Лукойл", которые реализуют в Африке нефтегазовые проекты, компанию "Алроса", осваивающую алмазные месторождения, а также "Яндекс", которая помогает африканским государствам в решении вопросов информационной безопасности и развитии цифровой экономики.

О форуме

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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