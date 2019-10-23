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"Яндекс.Такси" довела свою долю в сервисе "Партия еды" до 100%

В компании сообщили, что команда и основатели продолжают работать в проекте

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" увеличил свою долю до 100% в одном из крупнейших в России сервисе доставки продуктовых наборов для приготовления блюд - "Партия еды". Такие данные подтвердили ТАСС в пресс-службе агрегатора.

"Яндекс. Такси" выкупил оставшиеся доли у инвесторов, команда и основатели продолжают работать в проекте", - сообщили в пресс-службе без уточнения суммы сделки.

В октябре 2018 года стало известно, что "Яндекс.Такси" приобрел 83,3% сервиса доставки продуктовых наборов, остальные 16,7% оставались у трех совладельцев "Партии еды" - Владимира Черкашина, Филиппа Башьяна и Михаила Перегудова. При этом агрегатор имел право на покупки их доли в течение нескольких лет. Тогда сообщалось, что функции сервиса будут интегрированы в продукты "Яндекса".

Компания "Партия еды" основана в 2014 году. Компания занимается доставкой наборов продуктов для приготовления еды с рецептами в Москве и Санкт-Петербурге.

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