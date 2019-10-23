Путин считает ДР Конго перспективным партнером для развития инвестиционного сотрудничества

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает Демократическую Республику Конго перспективным партнером для развития инвестиционного сотрудничества. Об этом российский лидер заявил, открывая рабочую встречу с президентом страны Феликсом Чисекеди.

"Сразу хочу сказать, что рассматриваем Демократическую Республику Конго в качестве одного из наиболее перспективных партнеров в Африке, на африканском континенте со значительным потенциалом в торгово-инвестиционной сфере", - отметил российский лидер. Он уточнил, что этот потенциал связан с большим количеством природных и людских ресурсов.

По оценке Путина, российское-конголезское сотрудничество носит конструктивный, взаимоуважительный характер. "Уже в первые месяцы независимости вашей республики в 1960 году Советский Союз оказал существенную помощь правительству премьер-министра Патриса Лумумбы. Это абсолютно легендарный человек, легендарный борец за освобождение африканских народов от колониализма. В нашей стране он был очень известен, пользовался огромной популярностью и поддержкой среди населения Советского Союза", - сказал Путин.

По словам российского лидера, в 2020 году будет отмечаться 60-годовщина установления дипломатических отношений. "Тем не менее, наша сегодняшняя встреча - это первый контакт между нашими странами на высшем уровне, - подчеркнул глава государства. - Я убежден, что ваш визит, уважаемый господин президент, в Россию будет способствовать активизации взаимных связей, причем по всем направлениям".

Говоря об экономическом взаимодействии, Путин указал на то, что пока товарооборот между странами небольшой. Он констатировал, что по итогам 2018 года его объем увеличился на 45%", - сообщил он, добавив, что значительный потенциал видится в горнорудной отрасли. Путин заверил, что Россия готова налаживать сотрудничество и в других сферах, в том числе в транспортном машиностроении, инфраструктуре и т. д.