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Акции "Сургутнефтегаза" ускорили рост до 15% в отсутствие новостей

В пике роста цена акций достигала 42,805 рубля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостей выросли на 15,2% - до 42,3 рубля за бумагу в ходе торгов на Московской бирже.

При этом в пике роста цена акций достигала 42,805 рубля, что на 16,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Привилегированные акции компании в пике на 17:20 мск достигли 41,45 рубля за бумагу, показав рост на 8,3%.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

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