Путин назвал перспективные направления развития сотрудничества между Россией и Угандой

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин видит возможности для сотрудничества России и Уганды в области строительства и кибербезопасности. Об этом он сообщил, открывая встречу с президентом республики Йовери Кагутой Мусевени.

"Видим также возможности для сотрудничества в области строительства, развития информационных технологий и кибербезопасности, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, телекоммуникаций, эксплуатации и обслуживания вертолетной техники, экологии", - сказал российский лидер.

Приветствуя своего собеседника, российский лидер вспомнил его визит, приуроченный к 50-летия установления дипломатических отношений между странами. По словам Путина, на сегодняшний день общей задачей стоит развитие торгово-экономические связей, повышение уровня товарооборота. "В этой связи я считаю полезным принятое в ходе бизнес-миссии российских деловых кругов в Кампалу решение о создании в рамках межправкомиссии рабочей группы по сотрудничеству в минерально-сырьевом секторе".

Он рассказал, что при участии этой комиссии в апреле 2018 года была достигнута договоренность об организации в Уганде национальной системы выявления, оценки и сертификации месторождений минеральных ресурсов для создания комплексной аналитической лаборатории с международной аккредитацией. По оценке Путина поставленные таким образом задачи могут активизировать двустороннюю работу.

Российский лидер также с удовлетворением отметил, что ряд совместных экономических проектов уже реализуются в России. В частности, он привел в пример хлопкоперерабатывающее предприятие, созданное при участии российского капитала, а также учрежденную в Кампале торговым домом "Единство" фирму для поставки товаров широкого потребления российского производства.