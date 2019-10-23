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"Аэрофлот" отметил 30-летие своего участия в IATA

С этим юбилеем компанию поздравил гендиректор Ассоциации Александр де Жюньяк
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Описание
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев (третий справа)
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев (второй справа)
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Крупнейший российский авиаперевозчик — "Аэрофлот" — отметил 30-летие своего участия в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). С этим юбилеем компанию поздравил гендиректор Ассоциации Александр де Жюньяк, выразивший уверенность в том, что «Аэрофлот», участвуя в проектах IATA, "встанет в авангарде тех изменений, которые диктует технологическая революция". Он напомнил, что российский перевозчик уделяет большое внимание цифровизации бизнес-процессов, занимая по этому показателю четвертое место среди авиаперевозчиков мира. "Данный опыт крайне значим для IATA, цифровизация отрасли – одна из наших приоритетных задач", — заметил он. 
В свою очередь, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев подчеркнул, что компания активно участвует в продвижении инновационных решений IATA на отечественном рынке. "К примеру, наша компания совместно с IATA реализует проект по внедрению современного стандарта дистрибуции NDC, "Аэрофлот" в рамках этого стандарта имеет сертификат высокого третьего уровня", — заметил он.
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