"Аэрофлот" отметил 30-летие своего участия в IATA

Крупнейший российский авиаперевозчик — "Аэрофлот" — отметил 30-летие своего участия в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). С этим юбилеем компанию поздравил гендиректор Ассоциации Александр де Жюньяк, выразивший уверенность в том, что «Аэрофлот», участвуя в проектах IATA, "встанет в авангарде тех изменений, которые диктует технологическая революция". Он напомнил, что российский перевозчик уделяет большое внимание цифровизации бизнес-процессов, занимая по этому показателю четвертое место среди авиаперевозчиков мира. "Данный опыт крайне значим для IATA, цифровизация отрасли – одна из наших приоритетных задач", — заметил он.

В свою очередь, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев подчеркнул, что компания активно участвует в продвижении инновационных решений IATA на отечественном рынке. "К примеру, наша компания совместно с IATA реализует проект по внедрению современного стандарта дистрибуции NDC, "Аэрофлот" в рамках этого стандарта имеет сертификат высокого третьего уровня", — заметил он.