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Саммит Россия – Африка

РЖД изучат возможность строительства железных дорог в Конго

Холдинг также рассмотрит перспективу обучения и повышения квалификации железнодорожников республики

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" изучит возможность восстановления, модернизации и строительства железнодорожных линий в Конго. Это следует из сообщения РЖД.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан сегодня в рамках форума Россия - Африка первым заместителем генерального директора РЖД Александром Мишариным и министром транспорта и коммуникаций Демократической Республики Конго Дидье Мазенгу Муканзу.

"Согласно документу, стороны выражают обоюдную заинтересованность в совместной реализации сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и намерены предметно изучить возможности сотрудничества по таким направлениям, как реализация проектов восстановления, модернизации и строительства железнодорожных линий на территории Демократической Республики Конго, перспективных проектов в сфере развития железнодорожной логистики, грузовых и пассажирских перевозок, а также обучение и повышение квалификации железнодорожников ДРК на базе российских профильных вузов. Для реализации подписанного меморандума стороны создадут совместную рабочую группу экспертов", - говорится в среду в сообщении РЖД.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие.

Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияКонго (ДРК)Саммит Россия – Африка
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