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Лукашенко: Россия не станет препятствовать поставкам нефти из Казахстана в Белоруссию

Президент Белоруссии заявил, что вопрос поставок нефти будет обсуждаться во время его визита в Казахстан

НУР-СУЛТАН, 23 октября. /ТАСС/. Россия не станет препятствовать соглашению о поставках нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Белоруссию. Такую точку зрения выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар", показанном в среду.

"Один из таких проектов - поставка на наши НПЗ казахстанской нефти. Я думаю, если Россия заинтересована в развитии нашего экономического союза, она не станет препятствовать этому. Потому что если мы начнем блокировать общие проекты в ЕврАзЭС, ну что ж, тогда, как я часто говорю, другие страны, как Беларусь, Казахстан будут искать счастье на стороне", - сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, вопрос поставок нефти будет обсуждаться во время его визита в Казахстан. "Я думаю, что у нас получится с поставками и переработкой нефти, если мы договоримся по цене. Ну а почему не договориться? Мы вместе можем перерабатывать вашу нефть, продавать на премиальных европейском рынке, украинском рынке - на любом, потому что качество нефтепродуктов, выход хороший нефтепродуктов", - подчеркнул Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКазахстанРоссия
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