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Эксперты: "регуляторная гильотина" способна улучшить позицию РФ в рейтинге Doing Business

Улучшение делового климата позволит стране подняться в рейтинге, но уже сейчас "есть, чем гордиться", отметил глава объединения "Опора России" Александр Калинин

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Проведение реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", способно улучшить позицию России в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Такое мнение высказали ТАСС эксперты российских бизнес-объединений.

В рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, Россия поднялась с 31-го на 28-е место из 190. Первые два места рейтинга, как и годом ранее, заняли Новая Зеландия и Сингапур. Третье место заняла Дания, сместив Гонконг, который держал "бронзу" два года подряд.

"Россия сможет в течение ближайших лет войти в двадцатку при условии того, что будет выполнена "регуляторная гильотина", и если существенным образом изменится правоприменение [уголовного и административного законодательства] по отношению к бизнесу", - сказал сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян, который оценил улучшение позиции страны как "совсем небольшое".

С такой позицией согласен глава объединения "Опора России" Александр Калинин, который считает "избыточным давление контрольно-надзорных органов и не ослабевающее давление правоохранительных органов на предпринимателей, а также избыточные требования к бизнесу". Улучшение делового климата, по его мнению, позволит стране подняться в рейтинге, но уже сейчас "есть, чем гордиться".

Калинин при этом заметил, что рейтинг Всемирного банка рассматривает деловой климат только в двух российских городах - Москве и Санкт-Петербурге. "Всегда нужно делать поправку, что замер ведется по столичным городам, где огромная концентрация людей, ресурсов и возможностей. Мегаполисы показывают очень хорошую динамику по всем показателям. Но страна сильно дифференцируется в последнее время, идет большая миграция населения в успешные территории, и поэтому очень серьезно нужно задуматься о том, что останется в регионах. Это вызывает серьезнейшие опасения у "Опоры России", - отметил он.

Эксперты также выделяют позитивные изменения, которые продвинули Россию в рейтинге. "РФ существенно продвинулась в области цифровизации во всех направлениях гораздо сильнее, чем во многих других странах-конкурентах за счет средств развития g2b, то есть взаимодействия государства с бизнесом", - заметил Данилов-Данильян.

О "регуляторной гильотине"

"Регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину", согласно поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева, попадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

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