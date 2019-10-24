"Ъ": РЖД разработали новую схему оплаты грузоперевозок

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Глава департамента методологии тарифообразования монополии Владимир Варгунин представил концепцию новой тарифной модели ОАО "РЖД", которую монополия обсуждает с регулятором, сообщает газета "Коммерсантъ".

Предполагается, что новая модель заработает не раньше 2026 года.

В публикации сообщается, что основными составляющими программы стали: индивидуальные тарифные решения для конкретного клиента и маршрута, формирование тарифов на основании технических характеристик вагона, единая потонно-повагонная тарификация, полная унификация тарифа на порожний пробег. Планируется ввести приоритетный пропуск грузов и инвестиционные тарифы.

