В Минфине призвали Замбию и Эфиопию работать по программе "долг в обмен на помощь"

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Россия призывает Замбию и Эфиопию активнее сотрудничать по программе "долг в обмен на помощь", которая уже успешно работает с Республикой Мадагаскар. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на форуме Россия - Африка.

"У нас хорошо проекты "долг в обмен на помощь" идут с Республикой Мадагаскар. У нас есть неплохие наработки с Республикой Танзания, Республикой Мозамбик, хотя там есть проблемы. Тем не менее, хотелось бы, чтобы коллеги из африканских стран присмотрелись к опыту Мадагаскара. Есть возможность использовать эту схему с Республикой Замбия, с Эфиопией, но власти там немножко тормозят", - сказал Сторчак.

Как ранее сообщал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, в постсоветское время Россия списала африканским странам советские долги на сумму $20 млрд.

Сегодня в отношении части оставшихся долгов применяются другие схемы. К примеру, по программе "долг в обмен на развитие" реализуются межправительственные соглашения с Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией, сказал президент. По аналогии с ними планируется урегулировать остаток задолженности Эфиопии ($163,6 млн) перед Россией - проект соответствующего соглашения проходит в настоящее время согласование.

Россия также осуществляет взносы в международные программы содействия Африке по линии Программы развития ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы (ВПП), Международной организации гражданской обороны.

С 2011 года в представительства ВПП в Африке было поставлено 258 грузовиков "КамАЗ", еще одна партия в 75 грузовиков была отгружена совсем недавно.