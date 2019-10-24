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Акции "Сургутнефтегаза" обновили максимум с августа 2006 года

Они выросли на 7,4% - до 43,15 рубля за бумагу

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли на 7,4%, до 43,15 рубля за бумагу в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12:04 мск.

При этом в пике роста цена акций компании достигала 43,475 рубля, что на 8,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена акций "Сургутнефтегаза" находилась выше данной отметки в середине августа 2006 года.

Максимальная цена привилегированных акции "Сургутнефтегаза" достигала 40,28 рубля за бумагу, показывая рост почти на 2,5%.

По состоянию на 12:33 мск обыкновенные акции компании торгуются на уровне 42,765 рубля за бумагу, что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 6,46%, а "префы" - по 39,74 рубля за бумагу (+1,12%).

В среду, 24 октября, акции компании росли на Мосбирже на 16,5%, до 42,805 рубля за бумагу. "Префы" дорожали на 8,3% - до 41,45 рубля.

О компании

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.

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