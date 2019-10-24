Матвиенко предложила закрепить в законе порядок проведения закупок в электронных магазинах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо законодательно закрепить механизм использования региональных электронных площадок для осуществления закупок малого объема.

"Важным инструментом закупок являются региональные электронные площадки или электронные магазины. Этот механизм используется рядом регионов уже в течение нескольких лет. Более половины субъектов РФ используют именно электронные площадки к осуществлению закупок малого объема в электронной форме. Полагаю, пришло время на законодательном уровне закрепить порядок проведения закупок с использованием электронных магазинов", - сказала Матвиенко в четверг на парламентских слушаниях, посвященных совершенствованию системы государственных и муниципальных закупок.

При этом она подчеркнула, что это "ни в коем случае не должно привести к монополизации рынка". "Электронных магазинов, в том числе региональных, должно быть много. Именно взвешенный подход к допуску электронных магазинов, поддержка здоровой конкуренции станут стимулами для совершенствования закупочной деятельности", - уверена спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что система государственных и муниципальных закупок должна решать задачу поддержки спроса на продукцию и услуги малых и средних предприятий. Она напомнила, что в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" поставлена задача довести общий объем закупок у малого бизнеса до 5 трлн рублей. Для ее решения, по мнению председателя СФ, необходимо расширять область электронных закупок.