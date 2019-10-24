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Развитие инноваций в атомной энергетике обсудят в ноябре в Обнинске

Для участников конференции планируется организовать экскурсию на Обнинскую АЭС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Развитие инновационных проектов в ядерной энергетике обсудят ведущие российские и мировые ученые и специалисты на научно-технической конференции "Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики (Нейтроника-2019)", которая пройдет 27 - 29 ноября 2019 года в одном из ведущих мировых научных атомных центров АО "ГНЦ РФ-ФЭИ" (г. Обнинск Калужская область), говорится в сообщении ФЭИ.

Тема "Нейтроники-2019": "Актуальные научные и технические задачи в области физики ядерных энергетических установок". В рамках конференции запланированы выступления по теме двухкомпонентной атомной энергетики и перспективных ядерных установок, ядерной и радиационной безопасности, нейтронной кинетике, численному моделированию при решении задач реакторной физики, физическим вопросам замыкания ядерного топливного цикла крупномасштабной атомной энергетики.

"Мы ждем, что на "Нейтронике" в этом году будут продемонстрированы успехи, российские и мировые, в развитии атомной энергетики. Ждем участия в конференции ведущих мировых специалистов в атомной отрасли", - сообщил ТАСС генеральный директор ФЭИ Андрей Говердовский.

В пресс-службе ФЭИ сообщили, что для участников конференции планируется организовать экскурсии на первую в мире АЭС (Обнинская АЭС) и комплекса научных стендов БФС-1 (Быстрые физические стенды), где планируется проведение экспериментов, необходимых для развития атомной энергетики.

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