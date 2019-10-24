Госдума приняла закон о защите прав при банкротстве в редакции согласительной комиссии

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума приняла закон, которым уточняются действующие процедуры банкротства и усиливается защита имущественных прав участников гражданских правоотношений, в редакции согласительной комиссии. Закон, принятый Госдумой 19 декабря 2018 года в третьем чтении, был отклонен 16 января 2019 года Советом Федерации.

Закон был отклонен из-за замечаний правительства, появившихся уже на этапе второго и третьего чтениях законопроекта в Госдуме, указывал ранее один из инициаторов документа, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Закон уточняет действующие процедуры банкротства и раскрытие информации о деятельности юридических лиц. Он также вводит норму о большей публичности сведений о деятельности юридических лиц, что призвано помочь участникам рынка точнее оценить риски по сделкам, а также усилить защиту их имущественных прав и интересов. С этой целью уточняются состав и порядок раскрытия сведений в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В законе содержится норма о праве конкурсных кредиторов и уполномоченных органов оспаривать включение в реестр фиктивной задолженности должника. Кроме этого, устанавливается обязанность кредиторов по уведомлению граждан-должников о привлечении к возврату просроченной задолженности третьих лиц посредством размещения соответствующих сведений в Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В редакции согласительной комиссии в законе появилась норма о том, что кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан внести сведения о нем и должнике в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц. При этом персональные данные должника нельзя размещать в открытом доступе в интернете.

Сведения из реестра предоставляются только кредитору, лицу, привлеченному для осуществления взаимодействия с должником, и должнику, прошедшим авторизацию в системе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или с использованием идентификации физлица в единой системе идентификации и аутентификации.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, согласительная комиссия выработала общую позицию. "Что мы доработали: мы исключили доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан и предусмотрели предоставление любой информации через личный кабинет. Кредиторам предоставлена возможность размещения сведений за фиксированную ежемесячную плату вместо внесения платы за каждое размещенное сообщение, обеспечена возможность включения в одно сообщение сведений о неограниченном количестве должников. В настоящее время все разногласия устранены", - отметил он.