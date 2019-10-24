Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума приняла закон о защите прав при банкротстве в редакции согласительной комиссии

Закон вводит норму о большей публичности сведений о деятельности юридических лиц

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума приняла закон, которым уточняются действующие процедуры банкротства и усиливается защита имущественных прав участников гражданских правоотношений, в редакции согласительной комиссии. Закон, принятый Госдумой 19 декабря 2018 года в третьем чтении, был отклонен 16 января 2019 года Советом Федерации.

Закон был отклонен из-за замечаний правительства, появившихся уже на этапе второго и третьего чтениях законопроекта в Госдуме, указывал ранее один из инициаторов документа, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Закон уточняет действующие процедуры банкротства и раскрытие информации о деятельности юридических лиц. Он также вводит норму о большей публичности сведений о деятельности юридических лиц, что призвано помочь участникам рынка точнее оценить риски по сделкам, а также усилить защиту их имущественных прав и интересов. С этой целью уточняются состав и порядок раскрытия сведений в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В законе содержится норма о праве конкурсных кредиторов и уполномоченных органов оспаривать включение в реестр фиктивной задолженности должника. Кроме этого, устанавливается обязанность кредиторов по уведомлению граждан-должников о привлечении к возврату просроченной задолженности третьих лиц посредством размещения соответствующих сведений в Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В редакции согласительной комиссии в законе появилась норма о том, что кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан внести сведения о нем и должнике в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц. При этом персональные данные должника нельзя размещать в открытом доступе в интернете.

Сведения из реестра предоставляются только кредитору, лицу, привлеченному для осуществления взаимодействия с должником, и должнику, прошедшим авторизацию в системе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или с использованием идентификации физлица в единой системе идентификации и аутентификации.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, согласительная комиссия выработала общую позицию. "Что мы доработали: мы исключили доступ третьих лиц к данным о просроченной задолженности граждан и предусмотрели предоставление любой информации через личный кабинет. Кредиторам предоставлена возможность размещения сведений за фиксированную ежемесячную плату вместо внесения платы за каждое размещенное сообщение, обеспечена возможность включения в одно сообщение сведений о неограниченном количестве должников. В настоящее время все разногласия устранены", - отметил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В СФ предложили правительству использовать эскроу-счета при оплате госконтрактов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила о необходимости ввести ответственность банков за несвоевременную блокировку денежных средств при сопровождения специальных счетов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС