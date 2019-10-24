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"Роснефть" обсуждает с инвесторами участие в арктическом проекте "Восток ойл"

Глава компании Игорь Сечин отметил, что синергетический эффект от реализации проекта может достичь от 50 до 100 млн тонн нефти в год

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" обсуждает возможное участие в проекте "Восток ойл" на Таймыре с партнерами из АТР, стран Ближнего Востока и Запада. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.

"Мы также предлагаем нашим партнерам участие в новых проектах. Один из них, на наш взгляд крупнейший в глобальном секторе, - "Восток-Ойл" на Таймыре, реализацию которого мы обсуждаем в том числе с нашими партнерами из АТР, Ближнего Востока, стран Запада, присутствующими на форуме", - сказал он.

Сечин заметил, что синергетический эффект от реализации проекта "Восток Ойл" может достичь от 50 до 100 млн тонн нефти в год.

"На слайде видна та огромная синергия, которую можно будет сгенерировать в результате поставок с первой очереди - это 50 млн тонн, после второй очереди - до 100 млн тонн нефти в год", - сказал он.

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компания просила льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций. Интерес к проекту высказывала Индия.

Теги
РоссияСечин, Игорь ИвановичАрктика сегодня
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