Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами еще в восьми городах

Авиаперевозчик поменяет правила доступа в бизнес-залы аэропортов Томск, Волгоград, Ставрополь, Мурманск, Челябинск, Владикавказ, Тюмень и Воронеж с 25 октября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - еще в восьми городах РФ закроет доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами, которые приобрели билет не бизнес-класса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" с 25 октября меняет правила доступа участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов Томск, Волгоград, Ставрополь, Мурманск, Челябинск, Владикавказ, Тюмень, Воронеж. Проход в залы ожидания повышенной комфортности будет доступен только пассажирам, которые приобрели билет бизнес класса, и владельцам карт платинового уровня", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что изменение условий доступа обосновано "экономической целесообразностью". Владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, будут автоматически начислены 3 тыс. миль.

В настоящий момент, уточнили в пресс-службе авиакомпании, ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Геленджика, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Ставрополя, Томска, Тюмени, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Якутска.

В середине августа "Аэрофлот" ограничил доступ в бизнес-залы ряда региональных аэропортов по причине отказа с их стороны снижать стоимость обслуживания пассажиров, а в октябре ввел ограничения для аэропортов еще шести городов - Геленджика, Магаса, Нижневартовска, Грозного, Ханты-Мансийска, Иркутска. В то же время с сентября возобновился доступ в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова, Краснодара и Анапы, а с октября - Архангельска.

Реклама на ТАСС
В Госдуме предложили упростить регистрацию бизнеса в России по примеру Сингапура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС