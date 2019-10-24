"Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами еще в восьми городах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - еще в восьми городах РФ закроет доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами, которые приобрели билет не бизнес-класса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот" с 25 октября меняет правила доступа участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов Томск, Волгоград, Ставрополь, Мурманск, Челябинск, Владикавказ, Тюмень, Воронеж. Проход в залы ожидания повышенной комфортности будет доступен только пассажирам, которые приобрели билет бизнес класса, и владельцам карт платинового уровня", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что изменение условий доступа обосновано "экономической целесообразностью". Владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, будут автоматически начислены 3 тыс. миль.

В настоящий момент, уточнили в пресс-службе авиакомпании, ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Геленджика, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Мурманска, Нижневартовска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Ставрополя, Томска, Тюмени, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Якутска.

В середине августа "Аэрофлот" ограничил доступ в бизнес-залы ряда региональных аэропортов по причине отказа с их стороны снижать стоимость обслуживания пассажиров, а в октябре ввел ограничения для аэропортов еще шести городов - Геленджика, Магаса, Нижневартовска, Грозного, Ханты-Мансийска, Иркутска. В то же время с сентября возобновился доступ в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова, Краснодара и Анапы, а с октября - Архангельска.