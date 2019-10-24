Создатели браузера "Спутник" ожидают кратного роста аудитории от предустановки на гаджеты

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Создатели российского браузера "Спутник" рассчитывают на кратное увеличение числа пользователей, сказал генеральный директор ООО "Спутник" Максим Хромов, комментируя ТАСС перспективы установки браузера на телефоны.

"Мы считаем, что инициатива [по предустановке отечественного ПО] очень полезная, и она помогла бы развитию, продвижению не только нашего продукта, но и вообще отечественных IT-продуктов на российском рынке, так как местным игрокам достаточно сложно конкурировать, даже не побоюсь этого слова, с засильем иностранных приложений", - сказал он, отметив, что создатели "Спутника" "ожидают кратного увеличения" пользователей браузера.

"Мы сейчас количество пользователей своих не раскрываем. По нашим данным, именно простые пользователи - недавно был скачен миллионный наш браузер. Это именно для мобильных устройств", - сообщил он.

Хромов отметил, что прирост пользователей произойдет за счет того, что сократится путь от создателей браузера до конечных пользователей. Он пояснил, что наличие предустановленных иностранных приложений зачастую не позволяет пользователям "даже в принципе задуматься о том, что есть другие приложения, кто эти приложения сделал, кому попадают данные, которые обрабатываются в этих приложениях".

Безопасный браузер

По словам Хромова, инициатива депутатов Госдумы поможет решить не только вопрос развития конкуренции на российском цифровом рынке, но и вопрос обеспечения безопасности данных российских граждан.

"Данные, которые обрабатываются, фактически утекают в иностранные компании, ну и, грубо говоря, становятся собственностью иностранных компаний. Тем более ряд последних скандалов это как-то подчеркивает. Хотелось бы, чтобы данные, которые пользователи российские вводят, работали внутри нашей цифровой экономики и простому пользователю был гарантирован должный уровень защиты информации", - пояснил он.

Хромов подчеркнул, что браузер "Спутник" позиционирует себя как безопасный браузер, который не отправляет данные ни в рекламные сети, ни на территорию иностранных государств. Конкурировать с "Яндексом" и другими популярными браузерами "Спутник" намерен, в частности, за счет встроенных механизмов фильтрации контента, "детского режима" и опций по обходу сбора данных рекламными сайтами.

"Мы сейчас разрабатываем для простых пользователей набор сервисов, которые обеспечивают санитарную гигиену в интернете. То есть позволяют пользователю управлять теми данными, которые сайты собирают. Например, у нас есть технология, которая вносит некий шум, чтобы для тех же рекламных сетей при желании пользователя усложнялся сбор данных о пользователях", - рассказал он, пояснив, что эта функция будет доступна любому пользователю, в том числе на мобильных устройствах.

По его словам, "Спутник" готов конкурировать с другими отечественными браузерами, если они войдут в список предустанавливаемого ПО. "Мы не против конкуренции внутри российского рынка, потому что она более понятная и предсказуемая. Когда за счет глобальных контрактов, либо, когда платформы, в случае Google, ставят собственный браузер, все-таки, на мой взгляд, тут механизмы не совсем рыночной конкуренции получаются. Конкуренция на рынке должна сохраняться, без нее никак. Просто если не будет конкуренции, продукты лучше становиться не будут", - заключил он.

О законодательной инициативе

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) 18 июля внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также штрафы за нарушение этой нормы.

Концепция ФАС содержит два основных положения, которые касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования).

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании 24 октября рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах для продавцов смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV за неустановку на них программного обеспечения из специально утвержденного правительством РФ перечня. Данное решение принято большинством голосов.