В Госдуме предложили упростить регистрацию бизнеса в России по примеру Сингапура

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Упрощение процедуры регистрации бизнеса в России по примеру Сингапура, где это можно сделать с компьютера за несколько минут, позволит увеличить число субъектов предпринимательской деятельности. Такое мнение высказал в четверг зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

"Считаю, что важным толчком к принятию решения об открытии собственного бизнеса может стать простота его регистрации для начинающих предпринимателей, чтобы была возможность сделать это буквально одним щелчком мыши, условно говоря. И мы знаем, что такие прецеденты существуют: Сингапур - продвинутое в этом направлении государство. Я думаю, что нам стоит с этой темой поработать и упростить процесс запуска бизнеса", - сказал Кравченко на заседании общественного совета при бизнес-омбудсмене Москвы.

Он считает, что это позволит увеличить число субъектов предпринимательства. По мнению Кравченко, необходимо разрабатывать "дополнительные законодательные инициативы, способствующие эффективной защите прав предпринимательского сообщества".

"Экономика должна работать в полную силу, а значит, необходимо кардинальное улучшение делового климата и обеспечение соответствующего уровня предпринимательских свобод и конкуренции. Благодаря консолидированной работе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Москве [Татьяной Минеевой] мы готовы устранять барьеры регуляторики, улучшать деловую активность, давать гарантии в защите прав бизнесменам, а также формировать комфортные условия для инвестиций и новых производств и создавать качественные рабочие места", - добавил депутат.