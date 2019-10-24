Иностранцы с начала года оформили tax free на товары стоимостью более 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Иностранцы с 1 января по 15 октября 2019 года оформили чеки tax free на товары суммой более 3,2 млрд рублей, компенсации РФ в виде налога на добавленную стоимость (НДС) составили 450 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Стоимость оформленных товаров по чекам tax free с 1 января по 15 октября 2019 составила более 3,2 млрд рублей. Платежи, которые вернулись в виде налога на добавленную стоимость - порядка 450 млн рублей", - сказал Давыдов.

Средний чек составляет порядка 100 тыс. рублей, добавил он.

По данным ФТС, с начала работы системы - с 10 апреля 2018 года - и по 15 октября 2019 года всего было оформлено 87 тыс. чеков tax free. "В прошлом году 42 тыс., в этом уже 45 тыс. Это хороший результат, потому что в прошлом году был Чемпионат мира по футболу, естественно, был приток туристов. То есть сейчас мы уже перегнали прошлый год (по количеству оформленных чеков - прим. ТАСС)", - сказал Давыдов.

По словам первого замглавы ведомства, рост чеков произошел, в первую очередь, за счет расширения списка аэропортов, где можно оформить услугу.

Система tax free в РФ

Россия с 10 апреля 2018 года начала тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Для возврата денег иностранные граждане должны предоставить оператору tax free в аэропорту паспорт, чек о покупке товара и сам товар.

Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться системой tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем в список вошли города, принимавшие Чемпионат мира по футболу 2018 года. Всего услуга оказывается в 15 городах РФ.

В новость были внесены изменения (18:50 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.