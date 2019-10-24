Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

РФ рассматривает возможность создания российской промзоны в Мозамбике и Намибии

Сейчас Россия реализует проект создания промзоны в Египте

СОЧИ, 24 октября./ТАСС/. Россия рассматривает вопрос создания российской промышленной зоны, аналогичной той, которая реализуется в Египте, в Мозамбике и Намибии для развития экспорта в Африку. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках форума Россия - Африка.

"Мы должны формировать индустриальные площадки в южной части Африки, на западном побережье, на восточном побережье, имея в виду в первую очередь логистические преимущества той или иной страны. В частности, мы сегодня рассматриваем, как вариант, - это Мозамбик, это Намибия, с точки зрения логистики используя их портовые мощности. И, в частности, сегодня министр [индустриализации, торговли, малого и среднего бизнеса Республики Намибия Тжекеро Твейя] нам обозначил перспективы освоения 2 тыс. га земли под индустриальную повестку с приглашением наших российских экономических операторов, которые могли бы быть заинтересованы в размещении своих сборочных производств", - сказал он.

Мантуров также добавил, что такие зоны могут быть созданы в нескольких странах Африки.

Сейчас Россия реализует проект создания российской промзоны в Египте. Проект РПЗ предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий - резидентов, промзона будет расположена на востоке Порт-Саида. Межправсоглашение России и Египта, регламентирующее параметры специальной зоны, было подписано 23 мая 2018 года.

По прогнозам Минпромторга РФ, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании - резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Компании - резиденты РПЗ могут начать производство продукции в 2022 году, сообщал ТАСС ранее генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев.

Сейчас рамочные соглашения заключены с 25 компаниями - резидентами. Планируется, что к 2024 году их будет уже около 50. Строительство инфраструктуры РПЗ планируется начать в 2020 году.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Путин отметил многократный рост товарооборота России и Гвинейской республики
Президент назвал Гвинею давним и надежным другом РФ в Африке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС