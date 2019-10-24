РФ рассматривает возможность создания российской промзоны в Мозамбике и Намибии

СОЧИ, 24 октября./ТАСС/. Россия рассматривает вопрос создания российской промышленной зоны, аналогичной той, которая реализуется в Египте, в Мозамбике и Намибии для развития экспорта в Африку. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках форума Россия - Африка.

"Мы должны формировать индустриальные площадки в южной части Африки, на западном побережье, на восточном побережье, имея в виду в первую очередь логистические преимущества той или иной страны. В частности, мы сегодня рассматриваем, как вариант, - это Мозамбик, это Намибия, с точки зрения логистики используя их портовые мощности. И, в частности, сегодня министр [индустриализации, торговли, малого и среднего бизнеса Республики Намибия Тжекеро Твейя] нам обозначил перспективы освоения 2 тыс. га земли под индустриальную повестку с приглашением наших российских экономических операторов, которые могли бы быть заинтересованы в размещении своих сборочных производств", - сказал он.

Мантуров также добавил, что такие зоны могут быть созданы в нескольких странах Африки.

Сейчас Россия реализует проект создания российской промзоны в Египте. Проект РПЗ предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий - резидентов, промзона будет расположена на востоке Порт-Саида. Межправсоглашение России и Египта, регламентирующее параметры специальной зоны, было подписано 23 мая 2018 года.

По прогнозам Минпромторга РФ, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании - резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Компании - резиденты РПЗ могут начать производство продукции в 2022 году, сообщал ТАСС ранее генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев.

Сейчас рамочные соглашения заключены с 25 компаниями - резидентами. Планируется, что к 2024 году их будет уже около 50. Строительство инфраструктуры РПЗ планируется начать в 2020 году.