Авиасообщение между Мюнхеном и Ульяновском планируется открыть в 2020 году

УЛЬЯНОВСК, 24 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области и немецкой Баварии договорились о запуске в 2020 году прямого авиарейса из российского региона в Мюнхен. Об этом сообщил журналистам председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин по итогам переговоров с бизнес-делегацией из Баварии.

"Мы говорили о развитии авиационного сообщения. Очень приятно, что руководство Баварии также заинтересовано в установлении постоянного рейса из Германии в Россию, в частности, из Мюнхена в Ульяновск. <…> У нас есть задача организовать это сообщение в течение следующего года, мы будем стараться решить эту задачу", - сказал он.

Смекалин добавил, что это будет постоянный рейс. "Речь идет об аэропорте Баратаевка", - уточнил он.

По словам председателя правительства региона, Бавария готова поддерживать авиакомпании, которые будут осуществлять перелет между городами. "Я думаю, что это очень серьезно ускорит процесс организации сообщения между Ульяновском и Мюнхеном", - считает он.

Международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина расположен в 9 км от Ульяновска, рядом с поселком Баратаевка. В сентябре аэропорт открылся после реконструкции, которая началась в 2015 году. Были реконструированы взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, системы светосигнального оборудования. Реконструкцию аэродрома проводили в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)".