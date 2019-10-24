Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиасообщение между Мюнхеном и Ульяновском планируется открыть в 2020 году

Это будет постоянный рейс

УЛЬЯНОВСК, 24 октября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области и немецкой Баварии договорились о запуске в 2020 году прямого авиарейса из российского региона в Мюнхен. Об этом сообщил журналистам председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин по итогам переговоров с бизнес-делегацией из Баварии.

"Мы говорили о развитии авиационного сообщения. Очень приятно, что руководство Баварии также заинтересовано в установлении постоянного рейса из Германии в Россию, в частности, из Мюнхена в Ульяновск. <…> У нас есть задача организовать это сообщение в течение следующего года, мы будем стараться решить эту задачу", - сказал он.

Смекалин добавил, что это будет постоянный рейс. "Речь идет об аэропорте Баратаевка", - уточнил он.

По словам председателя правительства региона, Бавария готова поддерживать авиакомпании, которые будут осуществлять перелет между городами. "Я думаю, что это очень серьезно ускорит процесс организации сообщения между Ульяновском и Мюнхеном", - считает он.

Международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина расположен в 9 км от Ульяновска, рядом с поселком Баратаевка. В сентябре аэропорт открылся после реконструкции, которая началась в 2015 году. Были реконструированы взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, перроны, системы светосигнального оборудования. Реконструкцию аэродрома проводили в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)".

Теги
РоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Путин отметил многократный рост товарооборота России и Гвинейской республики
Президент назвал Гвинею давним и надежным другом РФ в Африке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС