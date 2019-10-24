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Суд в Краснодаре рассмотрит иск Дерипаски к зарубежным СМИ о защите деловой репутации

Сторона истца рассчитывает на участие ответчиков в судебном процессе

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу приступит к рассмотрению по существу иска о защите деловой репутации бизнесмена Олега Дерипаски к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation, в котором он добивается признания их публикаций о нем недействительными и выхода опровержений, следует из материалов картотеки суда.

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Арбитражный суд Краснодарского края 11 октября провел предварительное заседание по иску Дерипаски к зарубежным СМИ. Представители ответчиков были уведомлены о проведении слушаний для того, чтобы они могли участвовать в процессе и представлять свои доводы, но в суд не явились. Сторона истца приобщила к делу нотариально заверенные копии трех публикаций о Дерипаске, которые пытаются признать недействительными. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников пояснял, что признание публикаций не соответствующими действительности может стать доводом при рассмотрении иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций.

"Заседание 25.10.2019, 11:00 [мск]", - говорится в картотеке суда.

Ранее сообщалось, что представители Дерипаски перевели на английский язык судебные документы для иностранных СМИ и направили им, сторона истца рассчитывает на участие ответчиков в процессе. Мельников пояснял, что, кроме очного присутствия, зарубежные СМИ также могли бы направлять для рассмотрения на заседании свои письменные возражения.

Санкции и зарубежные разбирательства

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на 7,5 млрд долларов.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях, в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

Теги
РоссияДерипаска, Олег ВладимировичКраснодарский край
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