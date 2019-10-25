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Курс доллара опустился до 64,03 рубля

Курс евро достиг отметки 71,11 рубля

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 64,03 рубля.

Курс евро снизился на 0,75 копейки и достиг отметки 71,1125 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,22%, до уровня в 2870,68 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,13% и составил 1411,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Россия
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