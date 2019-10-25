Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Новая банкнота номиналом в 1000 гривен поступает в оборот 25 октября 2019 года", - говорится в сообщении. Она выполнена в голубой гамме и общем для нового поколения украинских банкнот дизайне. В Нацбанке ранее заверяли, что ее будет очень сложно подделать, так как банкнота получила более 20 элементов защиты. Появление купюры номиналом в 1000 гривен, по прогнозу НБУ, повысит удобство расчетов для бизнеса и граждан, а также поспособствует снижению расходов на инкассацию.

До этого самой крупной купюрой на Украине оставалась банкнота в 500 гривен, которая вошла в оборот в 2006 году.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет академика Владимира Вернадского, которого в пресс-службе финансового регулятора назвали "известным украинским ученым", на обороте - здание Национальной академии наук Украины.

Владимир Вернадский родился в Санкт-Петербурге в 1863 году, детство будущий академик Академии наук СССР провел в Полтавской губернии и в Харькове, где учился в гимназии, но позже вернулся в столицу Российской империи. На фоне событий Первой мировой войны и Октябрьской революции оказался на территории Украинской народной республики, став одним из основателей Украинской академии наук при правительстве Павла Скоропадского. В начале 20-х годов прошлого века вернулся в Петроград и продолжил научную карьеру. Вернадский в первую очередь известен работами в геохимии, геологии и минералогии.