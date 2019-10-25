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Ситуация вокруг банка "Открытие"

Суд 12 декабря рассмотрит иск банка "Открытие" к экс-руководству на 289,5 млрд рублей

У сторон процесса будет месяц на предоставление отзывов на исковое заявление, отметила судья

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 12 декабря слушание по иску банка "ФК Открытие" к бывшим владельцам и топ-менеджерам на 289,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как отметила судья, у сторон процесса будет месяц на предоставление отзывов на исковое заявление и необходимых пояснений по иску.

В июле Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры к банковским счетам ответчиков в пределах 289 млрд рублей.

Суть иска

ЦБ РФ 2 июля 2019 года подал от имени "ФК Открытие" иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 289,5 млрд рублей для возмещения ущерба, причиненного бывшими владельцами финансовой организации.

Ответчиками по делу выступают бывший акционер АО "Открытие холдинг" и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

О банке

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. Банк России 2 июля 2019 года решил завершить санацию банка. По информации регулятора, мероприятия по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, а также сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков.

Теги
РоссияСитуация вокруг банка "Открытие"
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