Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия, Украина и ЕК обсудят 28 октября сроки нового контракта по газу, объемы и тарифы

Замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины

БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Россия, Украина и Еврокомиссия (ЕК) на трехсторонней министерской встрече 28 октября в Брюсселе обсудят сроки будущего контракта по газу, а также объемы поставок и тарифы. Об этом сообщила в пятницу прессу-служба ЕК.

"Переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы", - говорится в заявлении ЕК.

В документе отмечается, что заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет в понедельник перед трехсторонними консультациями отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем. "Также будут присутствовать руководители "Нафтогаза" и "Газпрома", - сообщили в ЕК.

"Я хочу развить конструктивный дух, который был на последних переговорах, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам", - заявил в свою очередь Шефчович.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что консультации впервые за многие годы прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на "самый черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичБельгияУкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Атаки на предприятия Saudi Aramco
В "Роснефти" заявили, что Saudi Aramco справилась с последствиями атак дронов
При этом в компании подчеркнули, что риски в регионе продолжают сохраняться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС