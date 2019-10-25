Россия, Украина и ЕК обсудят 28 октября сроки нового контракта по газу, объемы и тарифы

БРЮССЕЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Россия, Украина и Еврокомиссия (ЕК) на трехсторонней министерской встрече 28 октября в Брюсселе обсудят сроки будущего контракта по газу, а также объемы поставок и тарифы. Об этом сообщила в пятницу прессу-служба ЕК.

"Переговоры будут сосредоточены на следующих вопросах: как отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы", - говорится в заявлении ЕК.

В документе отмечается, что заместитель главы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович проведет в понедельник перед трехсторонними консультациями отдельные встречи с министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем. "Также будут присутствовать руководители "Нафтогаза" и "Газпрома", - сообщили в ЕК.

"Я хочу развить конструктивный дух, который был на последних переговорах, когда мы увидели сближение позиций по некоторым вопросам", - заявил в свою очередь Шефчович.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что консультации впервые за многие годы прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на "самый черный день" "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.