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Наиболее подходящие способы маркировки в РФ продукции апробированы для молочной отрасли

Обязательная маркировка продукции в России начинается 1 июня 2020 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Наиболее подходящие способы маркировки молочной продукции в России были успешно протестированы в ходе пилотного проекта в отрасли. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе оператора проекта - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Чтобы учесть особенность отрасли - большое количество форм-факторов, объемов выпуска, скоростей и степени автоматизации, мы проработали несколько вариантов маркировки", - рассказал руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексей Сидоров.

По его словам, наиболее простым методом печати кода для отрасли определен вариант маркировки в типографии. "Код будет наноситься у поставщика упаковки, что не потребует затрат на установку оборудования для печати на производственной площадке, производителю потребуется только сканирующее оборудование, которое необходимо для того, чтобы ввести код в оборот", - сказал он. Отмечается, что при данном способе маркировки стоимость на единицу продукции составит примерно 0,1 копейки.

Помимо типографии, отработаны и другие методы: прямое нанесение на производстве, оно подойдет компаниям, которые производят тару самостоятельно, и этикетирование - оптимальный вариант для компаний с низкими скоростями и небольшим объемом продукции. Как сообщалось ранее, нанесение цифрового кода маркировки протестировано на 65% упаковок на российском рынке молочной продукции.

Согласно постановлению правительства РФ, обязательная маркировка продукции в России начинается 1 июня 2020 года. Сегодня в России проводят добровольный эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. Он был запущен правительством 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года.

ЦРПТ - оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания, созданной на основе соглашения о государственно-частном партнерстве за частные средства. На время эксперимента оператор бесплатно предоставляет оборудования для маркировки.

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