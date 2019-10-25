Посол РФ: Россия и Тунис изучают возможность сотрудничества в цифровой экономике

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Россия и Тунис рассматривают возможность сотрудничества в сфере цифровой экономики. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Тунисе Сергей Николаев.

"Надо думать, что можно сделать в области цифровой экономики, - сказал он, добавив, что этот вопрос будет прорабатываться в рамках межправкомиссии. - Сейчас это тренд, цифровая экономика интересна не только в Африке. Это тоже повод задуматься, определять новые интересные сферы приложения совместных усилий".

Дипломат напомнил, что ранее Россия и Тунис уже договорились о сотрудничестве в космической сфере, в первую очередь о запуске первого тунисского искусственного спутника российской ракетой "Союз". "Этот первый шаг повлек за собой и дальнейшее развитие. Уже предполагается начать совместные действия по созданию малых космических аппаратов и компонентов для них", - добавил Николаев.

"Если работать, уделять этому внимание, опять же, я повторюсь, добиваться сопряжения усилий и работы государственных структур и деловых людей, это, конечно, даст хорошие результаты, - продолжил он. - Ну и, естественно, сформируется новая среда сотрудничества с выходом на серьезные продвинутые экономические проекты".