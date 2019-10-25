Посол России: создание торгового хаба в Тунисе поможет связать Европу и Африку

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Создание торгово-экономического хаба в Тунисе могло бы помочь связать африканский и европейский континенты. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Тунисе Сергей Николаев.

"Почему сейчас интересен сам форум Россия - Африка для Туниса? Среди многочисленных планов по развитию национальной экономики существует проект создания в Тунисе крупного торгово-экономического хаба, который бы связал Европу с Африкой. Причем тут речь идет о возможности создания на территории Туниса каких-то современных производственных мощностей, продукция которых потом бы направлялась на африканские рынки", - сказал он.

Посол отметил, что сама проблематика африканского сотрудничества сейчас очень важна для Туниса и "вписывается в общую систему координат по решению имеющихся крупнейших социально-экономических проблем". "Потому что создание каких-то производств на тунисской территории, естественно, это проблема занятости, которая очень важна для Туниса. И наша задача вписаться в эту деятельность, насколько это возможно, конечно, исходя из реальных потребностей и реального положения дел", - добавил дипломат.

Ранее Тунис выразил готовность стать африканским хабом для российской промышленности.