Директор "Нафтогаза" сообщил о блокировании акций "дочки" "Газпрома" судом Амстердама

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Окружной суд Амстердама в рамках дела по иску его компании к "Газпрому" заблокировал 100% акций компании South Stream ("Южный поток"), которая занимается строительством "Турецкого потока".

"23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного Потока" (South Stream Transport BV), которая, кстати, отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", - написал он на странице в Facebook.

По его информации, это сделано в связи с рассмотрением дела "Газпрома" из-за передачи указанных акций компании "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar). Он добавил, что это якобы произошло за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов "Газпрома" в Нидерландах по иску "Нафтогаза".

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге, которые "Газпром" также обжаловал.