Какие гаджеты следят за футболистами? Рассказываем о технологиях, меняющих спорт

Какие генетические тесты придумали для спортсменов? Что за разработки помогают следить за здоровьем газонов на стадионах? Почему пена для футбольных судей — это инновация?

Технопарк "ТехноCпарк" в Троицке включает более 100 стартапов, которые создают material-based-технологии. Это разработки, которые можно потрогать руками, — комплектующие, датчики, гаджеты и целые производственные линии. Одно из отличий места в том, что здесь выделено отдельное направление — технологии для спорта. Мы выяснили, какие инновации приходят в индустрию. Что такое трекеры для футболистов Сегодня спортсменов "обвешивают" датчиками-измерителями не меньше, чем космонавтов при отборе на полеты. Они носят трекеры на тренировках и соревнованиях, благодаря чему десятки их физических показателей непрерывно контролируют врачи и тренеры. А на современных стадионах стоят системы с "умными" камерами, следящими за каждым движением игрока. Особенно в "гаджетомании" преуспел профессиональный футбол. Здесь готовы внедрить все, что позволит игрокам стать эффективнее. Трекеры показывают, хорошо ли чувствует себя спортсмен (нет ли у него температуры, в порядке ли пульс, давление и пр.), эффективно ли он играет (общая скорость, рывки, взаимодействие с другими игроками). Эти показатели сравниваются в динамике. Тренер может понять: игрок стал лучше играть за полгода или хуже, где он делает ошибки на поле. В общем, если 30 лет назад наставникам приходилось полагаться только на свои глаза, то сегодня им помогают гаджеты.

Как работает технопарк "ТехноСпарк" "ТехноСпарк" создан в 2012 году. Основатели — частные предприниматели и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Отличается от классических технопарков, таких как "Сколково", "Москва" или ОЭЗ "Дубна", тем, что здесь занимаются не поддержкой существующих стартапов, а создают их самостоятельно. В этот технопарк нельзя прийти с идеей, стать резидентом, получать гранты, налоговые льготы, скидки на аренду офисов, а затем искать инвесторов. Здесь менеджеры решают, какие разработки нужны, и для их создания ищут специалистов. Бизнес-модель "ТехноСпарка" состоит в том, чтобы строить и продавать стартапы. Закладывается 10–12 лет на "выращивание" компании с нуля до капитализации. Но некоторые компании (например, InMotion) открыли для внешних инвестиций на второй год. Продолжение

Трекеры для профессионального командного спорта довольно дорогие. Многие команды не могут себе позволить купить их. Популярные трекеры для футболистов делают в Германии, Австралии, Испании. Их стоимость — €30–50 тыс. Цена зависит, например, от ограничений по использованию — можно ли их носить на открытой площадке или только в зале, от точности трекеров, универсальности ("заточены" они только под футболистов или их можно применять также в баскетболе и гандболе) и "свежести" разработки. Таких российских трекеров пока нет, но скоро их представит один из стартапов "ТехноСпарка". "Сейчас трекерами от иностранных компаний пользуются максимум 10–12 клубов в России. Около 50 команд сразу купили бы такие системы, если бы они стоили гораздо дешевле. Это если говорить только о футболе, а они нужны хоккейным, баскетбольным, гандбольным клубам. Поэтому мы сейчас делаем систему по стоимости в разы ниже. Один датчик в австралийской системе Catapult стоит €2,5 тыс., в испанской WIMU — около 2 тыс. Наш датчик будет стоить менее тысячи евро. Удешевить планируем за счет стоимости разработки и оптимизации компонентов", — говорит Максим Белицкий, руководитель спортивного направления технопарка.

Описание Руководитель спортивного направления технопарка "ТехноСпарк" и спортивный консультант Максим Белицкий © Антон Новодережкин/ТАСС

Из чего состоит система: устройство с датчиками (они будут крепиться на манишках), которые отслеживают передвижения игроков по полю и их физические показатели;

базовая станция для приема сигналов с этих датчиков;

зарядные устройства;

программа, где собираются все эти данные и формируются отчеты об эффективности каждого спортсмена и команды. Этот софт разработает партнер проекта и возможный покупатель продукта — компания InStat, которая поставляет клубам системы спортивной аналитики. "Трекеры — это новое поколение систем аналитики. Этому рынку около десяти лет. Чуть раньше появились технологии мануального трекинга с использованием видео, — объясняет Белицкий. — InStat начал развивать системы фиксации данных игроков с мячом еще в 2007 году. Работает все просто: камеры снимают футбольное поле, картинка идет на экране, а люди во время матча и после его окончания вручную отмечают, что делает игрок с мячом или сколько пасов в штрафную площадь делает вся команда. Сейчас у компании больше трех тысяч клиентов в мире. В их числе сборная Франции по футболу, лондонский "Челси", мадридский "Реал". Среди российских — ФК "Спартак", баскетбольный клуб "Зенит" и другие. InStat понимает, что надо двигаться вперед, и поэтому ему нужны самые современные технологии — в частности, те трекеры, что мы сейчас делаем". Какие генетические тесты создают для спортсменов Вы наверняка слышали о генетических тестах, которые могут рассказать, скажем, сколько неандертальцев среди ваших предков. Подсказать, к каким заболеваниям вы склонны и как вам нужно питаться. К ним, правда, довольно много вопросов — начиная от точности и валидности и заканчивая полезностью (да, узнать побольше о путях миграции ваших далеких предков интересно, но зачем?), но это уже совсем другая история. Тем не менее рынок растет, гентесты дешевеют — сейчас они стоят от 8–10 тыс. рублей. Появляются тесты, которые отвечают не на все вопросы сразу (о предках, склонности к диабету и творческой работе), а на вопросы в одном направлении. Например, это гентесты для спортсменов. Для начала можно заказать определение ваших спортивных способностей (чем заняться: бегом или боксом). Или узнать о том, насколько высоки риски травм костной системы.

Описание Глеб Спешилов, руководитель стартапа ReadSense, который занимается разработкой генетического теста для спортсменов © Антон Новодережкин/ТАСС

А вот в стартапе ReadSense подготовили генетический тест для спортсменов, определяющий наследственные патологии в работе сердца. Первый пилотный проект, который нужен был для проверки технологии, проводился на спортсменах олимпийской сборной. Использовался тест от иностранной компании, который анализировал 174 гена. "Врачи проверили 720 человек из нашей сборной и отобрали для нас 36 спортсменов. Это люди, у которых кардиологи по результатам множества анализов предполагали возможные проблемы генетического характера. По итогам тестирования в нашей лаборатории у десяти человек мы обнаружили мутации в генах, которые могут привести к нарушениям работы сердца. Важно понимать, что далеко не все заболевания сердца имеют генетическую природу. А если у человека выявляются эти мутации — ему нужно пройти дополнительное глубокое исследование. Причем польза от теста еще и в том, что некоторые из заболеваний, к которым может быть обнаружена генетическая основа, редки — симптомов нет, их сложно обнаружить в ходе стандартной диагностики", — рассказывает Глеб Спешилов, директор этой компании. После ReadSense совместно с коллегами из Центральной государственной медицинской академии разработали собственную генетическую систему, которая анализирует более 450 клинически значимых генов, связанных с наследственными cердечно-сосудистыми патологиями. Мутации в одном или нескольких генах из этого списка могут привести к нарушениям работы сердца. Сейчас этот тест проверили на более чем 300 пациентах кардиологических клиник. Исследования вместе с кардиологическими клиниками продолжаются. Как и зачем обследуют газоны на стадионах Стартап GreenGene занимается промышленной микробиологией и может проводить диагностику заражения газонов фитопатогенными микроорганизмами. "У нас был "пилот" с большим футбольным полем — одним из тех, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, — говорит Юлия Долгополова, руководитель стартапа. — И футбольные поля — рынок, который мы видим в первую очередь. Почему? Эти высококлассные спортивные газоны интенсивно орошают, подогревают, освещают — и получается, что не только травка хорошо растет, но и все, кто живет на этой травке, — хорошо растут. Грибы и бактерии могут привести к облысению или ухудшению газона, он может потерять яркость и упругость. На том стадионе, где мы делали "пилот", меняют газон каждые шесть-семь месяцев. Цена замены — 10–15 млн рублей. А наша задача — сделать так, чтобы они меняли реже, выяснить, что не так с газоном, привлечь специалистов, которые смогут посоветовать, что делать".

Какие разработки есть в "ТехноСпарке" Роботы для логистики, медицинское хай-тек-оборудование, искусственные алмазы, композиты, оптические покрытия, генетические тесты, сервисы индустриальной микробиологии, системы хранения электроэнергии, тонкопленочная интегрированная фотовольтаика, 3D-принтеры, гибкая электроника. Есть целые производственные линии — здесь работает завод, изготавливающий эндопротезы для хирургии. Готовится к запуску первый российский центр гибкой электроники, там будут делать гибкие транзисторные матрицы — основы для экранов, электронных меток и датчиков. Продолжение

Вообще-то футбольные поля, сельхозземли, парковые газоны давно анализируются на микробиологический профиль. Но у разработчиков GreenGene технология другая, она позволяет проверять материал быстрее.

Описание Команда стартапа GreenGene занимается диагностикой здоровья газонов на футбольных стадионах © Антон Новодережкин/ТАСС

"Обычно берутся образцы — трава, грунт, высеваются на селективную среду в чашку Петри, выращиваются, и вот тогда можно определить, что растет на газоне. То есть микробиологи не могут посмотреть сразу, что у них там есть, — они вынуждены нарастить большое количество клеток. У этого традиционного метода есть недостатки. Это долго — 7–14 дней. Не все бактерии одинаково растут в этой чашке. Сам метод представляет много требований к персоналу. Мы же берем объект — зеленые растения, выделяем оттуда ДНК и с помощью метода секвенирования определяем все микроорганизмы, которые там есть в тот момент. Этот процесс занимает один-два дня. А дальше у нас есть алгоритмы обработки — мы на выходе получаем Big Data, которая характеризует все, что есть в образце. Дальше у нас есть алгоритмы, которые формируют отчет, какие микроорганизмы мешают, а какие помогают траве, а еще может быть так: одной траве помогают, а другой — мешают". Продукт этого стартапа находится на стадии пилотных проектов. Зачем нужна пена футбольным арбитрам Стартап TEN+1 разработал первую в России исчезающую пену для футбольных арбитров. Если вы смотрите футбол, то знаете, зачем она нужна. Если не смотрите: с ее помощью арбитры отмечают на поле точные места, откуда должны пробиваться штрафные удары и где должны стоять стенки из игроков. Такую исчезающую белую пену для судей стали использовать не так давно — на чемпионате мира в Бразилии это случилось впервые. До этого арбитры, отмерив точные девять метров от места, где устанавливается мяч при штрафном ударе, показывали игрокам, где выстраивать стенку, а игроки норовили сдвинуть мяч в более выгодную позицию. Терялось время игры, возникали спорные ситуации.

Описание Исчезающая пена для футбольных арбитров — это уже готовый продукт в "ТехноСпарке". Ее состав придумали и запатентовали быстрее, чем решили, какое крепление сделать на баллончике © Антон Новодережкин/ТАСС

Казалось бы, такая простая вещь, но над инновацией разработчикам пришлось покорпеть. Во-первых, с нуля создавали состав пены, кстати, затем на него получили патент. Во-вторых, надо было спроектировать крепление для баллончика. Было понятно, что он должен крепиться к одежде, ведь арбитр не стоит на одном месте, а активно двигается, но ему неудобно носить что-то в руках. Разработчики перебрали с десяток вариантов и остановились на креплении, похожем на прищепку от рации. Но, может быть, этот вариант будет не последним — промышленные дизайнеры продолжают придумывать, как еще можно закрепить баллончик на судье. В 2016 году спрей TEN+1 прошел первые испытания на футбольных полях в Москве. А затем вошел в шорт-лист лучших российских инноваций для спорта в премии Sport Innovations Awards. Эта пена уже есть в свободной продаже. Как на прялке создают хоккейные клюшки

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В большом цеху компании Artek Braiding стоит необычный большой круг с катушками — брейдинговая машина. Через нее прогоняют тонкие нити из карбона. Работники называют ее прялкой. Мы видим, как нити-тросы проходят через веретена и от них тянутся к другой машинке, где наматываются на большие деревянные катушки. Можно "зависнуть" надолго, наблюдая за процессом, пытаясь понять, откуда что идет и во что превращается. После уже другая машина "сплетает" из этих карбоновых тросов тонкие и бесшовные "рукава" (длинные трубки и на самом деле похожи на очень тонкие рукава). А вообще-то из них можно сплести что угодно, и материал можно выбирать из кевлара, базальта, льна, стекловолокна и других). После эти рукава, пропитанные полимером, отправляют запекать в печь, чтобы они стали твердыми. Так появляются, например, заготовки для хоккейных клюшек, лыж, весел или корпусов беспилотников.

Описание Из таких прочных карбоновых нитей сплетают рукава, которые после запекания в печи станут заготовками для хоккейных клюшек © Антон Новодережкин/ТАСС

Композитные материалы — это многокомпонентная система из двух или более материалов. Обычно пластик, армированный наполнителями (стеклом, базальтом, кевларом и пр.), обладающими высокой прочностью и легкостью. Сегодня инженеры хотят заменить более тяжелые материалы, в основном металлы, аналогичными по прочности, но более легкими композитными изделиями. Обычно приводят в пример строительство мостов — мол, когда-то их будут повсеместно возводить не только из железа, но и из легких и более дешевых материалов.

Описание Один из заказчиков стартапа — подмосковный производитель клюшек для хоккеистов © Антон Новодережкин/ТАСС

"Мы поставляем нашу продукцию производителям спортивного инвентаря — в том числе и спортивных клюшек. И не только. Например, по заказу крупного клиента мы изготавливаем элементы протезов для ног. Также мы участвовали в строительстве первого моста из композитов в Ульяновской области, — рассказывает генеральный директор Artek Braiding Алексей Аброськин. — Из композитных материалов изготавливаются также и индивидуальные защитные маски для спортсменов".

Описание Это прочные защитные маски для спортсменов, которые должны тренироваться после травмы лица © Антон Новодережкин/ТАСС

Если, например, спортсмен получил травму носа, ходит с перевязкой, но должен тренироваться, ему нужна маска, которая защитит от удара. После того как он получил травму, он "снимает" 3D-модель лица на оборудовании в медицинском центре, отправляет ее производство, здесь для него делают маску. А еще здесь есть компания "Здравпринт", которая изготавливает защитные маски для спортсменов, но методом 3D-печати из гипоаллергенного пластика. Она же делает медицинские ортезы — приспособления для фиксации, разгрузки, реабилитации функций поврежденного сустава или конечности.

Описание Сегодня 50 стартапов в технопарке работают над прототипами или улучшают готовые продукты. Столько же находится в инкубаторе: у них нет готового продукта или прототипа, но есть идея на стадии проработки © Антон Новодережкин/ТАСС