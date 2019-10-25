Поезда, оборудованные душем, отправятся в конце года из Москвы в Белгород

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Плацкартные и купейные вагоны, оборудованные душем, отправятся в первый рейс в конце года по маршрутам Москва - Белгород, рассказал журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов.

"Что касается маршрутов, с конца ноября - Москва - Белгород", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда вагоны, оборудованных душем, начнут курсировать по сети российских железных дорог.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) ранее подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 524 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Как сообщал ТАСС ранее, в каждом двухсцепном плацкартном вагоне есть душевая кабина, кофемашина, холодильник, микроволновая печь, вендинговые аппараты, чайные витрины, раздельный сбор мусора, пурифайеры с питьевой водой. В вагонах используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума.

В апреле 2019 года ТМХ представил также новые вагоны купе. В них также есть микроволновки и душ. Купе оборудованы откидными столиками, индивидуальными сейфами, регуляторами температуры, персональными светильниками, розетками на 220 В и разъемами USB. Пассажирам доступен скоростной Wi-Fi.

Глава ФПК напомнил о том, что конструкция вагонов, выполненных в виде двухвагонного сцепа, позволяет в том числе упростить труд проводников.

"Двухвагонный сцеп позволяет переходить на малолюдные технологии, когда один проводник может обслуживать одновременно два вагона на каких-то направлениях. Во-вторых, у нас вся электроника идет на мобильное устройство или гаджет, когда начальник поезда видит все параметры каждого вагона у себя. Это очень важно, потому что во многом наличие проводника в вагоне обусловлено тем, что он должен контролировать параметры самого вагона - видеть нагрев букса, температурный режим и так далее. Если все это есть в электронном виде, то зрительного контакта проводника с приборной панелью уже не требуется", - заключил Иванов.