Эксперты прогнозируют в Адыгее урожай зерновых и зернобобовых культур до 614 тыс. тонн

МАЙКОП, 25 октября. /ТАСС/. Прогнозируемый объем урожая зерновых и зернобобовых культур в Адыгее в этом году составит порядка 614 тыс. тонн - это более чем на 10% превысит прошлогодние показатели (около 550 тыс. тонн). Об этом в пятницу сообщил премьер-министр республики Александр Наролин.

"В этом году прогнозируемый объем урожая зерновых и зернобобовых культур составляет 614 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году. За всем этим стоит труд работников отрасли, вся та работа, которая ведется сегодня по развитию агропромышленного комплекса республики", - сказал он на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В минувшем году в республике собрали около 550 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. В этом году жатва озимых зерновых в регионе была завершена с показателем порядка 480 тыс. тонн, что, несмотря на засуху, превышает прошлогодний результат на 10% (435 тыс. тонн).

Средняя урожайность озимого ячменя составила 48,3 ц/га, озимой пшеницы - 47,1 ц/га (в среднем на 2 ц/га больше, чем в 2018 году). Доля продовольственного зерна озимой пшеницы составила 82%, что почти на треть (32%) больше прошлогоднего результата, и это наивысший показатель за последние 5 лет. Теперь аграриям необходимо закончить уборку кукурузы и риса, при благоприятной погоде это состоится в первой декаде ноября, уточнили ТАСС в Минсельхозе республики.

По словам Наролина, в успехах аграрного сектора значительную роль играет господдержка. Это и предоставление грантов начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам, и выплата субсидий на развитие сельскохозяйственного производства, и мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий, вводу жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. На празднике в пятницу лучшие работники отрасли были отмечены наградами. Премиями в размере 100 тыс. рублей отмечены Красногвардейский и Тахтамукайский районы.

Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% национального дохода приходится на аграрный сектор. На протяжении последних 10 лет он демонстрировал стабильные успехи, занимая второе место в России по урожайности зерновых после Кубани.