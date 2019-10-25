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Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема

Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 млрд куб. м

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Запасы газа в хранилищах Украины достигли 21,6 млрд куб. м, что является самым большим показателем за последние 10 лет. Об этом сообщила в пятницу компания "Нафтогаз Украины".

"Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21,6 млрд куб. м, что на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату, - отмечается в сообщении компании. - Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона".

Закачка газа в ПХГ продолжается, добавили в "Нафтогазе".

Глава компании Андрей Коболев в конце сентября заявил, что объем запасов топлива в ПХГ на Украине превысил 20 млрд куб. м, что должно свидетельствовать об успешной подготовке к зиме. Ранее он также заявлял, что "Нафтогаз" намерен закачать дополнительные объемы газа в ПХГ на случай прекращения "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Россия, Украина и ЕС сейчас находятся в процессе трехсторонних консультаций по вопросу о транзите газа через украинскую территорию после окончания действия существующих соглашений в конце 2019 года. Украина в настоящий момент не закупает газ у России, а получает его из стран ЕС за счет реверсных поставок.

Теги
Украина
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