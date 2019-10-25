Эксперты: ЦБ вскоре может понизить ставку до 6% на фоне существенного замедления инфляции

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ может еще раз понизить ключевую ставку до конца года в ответ на существенное замедление инфляции, полагают эксперты, опрошенные порталом "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Совет директоров ЦБ 25 октября в четвертый раз с начала года понизил ключевую ставку, но так резко - сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых - впервые с декабря 2017 года. Теперь ставка находится на самом низком уровне с начала 2014 года - тогда она составляла 5,5% годовых. Но в марте 2014 года ЦБ повысил ее на 1,5 процентного пункта (п.п.) на фоне санкций ЕС и США, падения цен на нефть и волатильности на финансовых рынках.

Инфляция быстрее прогнозов

Инфляция снижается быстрее прогнозов, объяснил свое решение ЦБ. В сентябре годовая инфляция замедлилась до 4% (с 4,3% в августе), а по оценкам на 21 октября, снизилась до 3,8% в годовом выражении.

В сентябре-октябре дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на замедление темпов роста цен, чем оценивалось ранее, указал ЦБ. Также он отметил разовые факторы - высокий урожай и ограниченный рост цен на импорт из-за укрепления рубля и замедления инфляции в странах, которые являются торговыми партнерами России.

На этом фоне ЦБ значительно скорректировал прогноз по инфляции на конец года - до 3,2-3,7% с 4-4,5%. Регулятор ожидает, что инфляция может опуститься ниже 3% в I квартале 2020 года, "когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета".

С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по оценкам ЦБ, годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5-4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

"Самое неожиданное по итогам заседания совета директоров Центрального банка - это масштаб пересмотра прогноза по инфляции. Наверное, прецедента пересмотра такого масштаба из-за данных за три недели не было", - говорит экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков.

По его мнению, заниженный прогноз по инфляции на этот и следующий годы следует читать так же, как и завышенный в прошлом году - корректировки в сторону повышения будут сдерживать снижение ставки в ближайшие кварталы.

ЦБ также отметил, что "на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными". Это связано прежде всего со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. "Интенсивность и глубина дальнейшего смягчения процентной политики будет зависеть от силы дезинфляционных процессов, которые пока расширяются", - считает главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Денис Попов.

Пространство для снижения

При столь низком инфляционном фоне запас смягчения денежно-кредитной политики, очевидно, еще сохраняется, говорит главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс капитал" Софья Донец.

"Мы ждем увидеть ставку на уровне 6% в 2020 году. В кривой ОФЗ такое снижение сейчас уже заложено. Однако какова будет траектория движения к этому уровню с определенностью трудно сказать", - отмечает Донец.

Пока "Ренессанс капитал" сохраняет прогноз ключевой ставки на конец 2019 года на уровне 6,5% годовых.

Признание ЦБ преобладания дезинфляционных рисков над проинфляционными, по мнению аналитика "Газпромбанк - управление активами" Дмитрия Турмышева, косвенно свидетельствует о готовности ЦБ продолжить снижение ставки на следующих заседаниях.

Ближайшее заседание состоится в декабре. "Мы полагаем, что с приближением инфляции к нижней границе коридора 3,2-3,7% в декабре (наш прогноз - 3,2%) при отсутствии реализации рисков "со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков" ЦБ снизит ставку на 50 б.п., до 6%, в декабре", - говорит Минко из Сбербанка.

Экономический рост и инвестиции

Последовательная политика Банка России по снижению ключевой ставки положительно скажется на росте экономики, полагает председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Он пояснил, что снижение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему снижению ставок по банковским кредитам, что в свою очередь приведет к увеличению спроса на кредиты со стороны реального сектора, банки активизируют кредитную политику. Все это в итоге будет способствовать экономическому росту, простимулирует развитие производства и инвестиционный процесс, считает Аксаков.

"Решение о снижении ключевой ставки сразу на 50 базовых пунктов можно только приветствовать, и я рад, что реализовался оптимистичный вариант моего прогноза. Ждем дальнейших шагов Банка России в этом направлении", - добавил Аксаков.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что снижение ключевой ставки поспособствует привлечению инвестиций в национальные проекты. "Решение Банка России о снижении ставки открывает дополнительные возможности по привлечению инвестиций, в том числе в национальные проекты", - сказал Дмитриев, слова которого передала пресс-служба фонда.

При этом партнеры РФПИ отмечают, что инфляция в России находится под контролем, а стоимость заемного финансирования после пересмотра ставки будет снижена, отметил глава фонда. Кроме того, с учетом других запланированных правительством мер стимулирования экономики и улучшения делового климата, формируется основа для дополнительных инвестиций на сумму более 1 трлн рублей и увеличения темпов экономического роста, добавил Дмитриев.

ЦБ пока сохраняет свой прогноз по темпам роста экономики РФ, которые "по-прежнему остаются сдержанными". По итогам 2019 года регулятор ожидает роста ВВП на 0,8-1,3%. ЦБ также прогнозирует ускорение роста до 2-3% в 2022 году по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов.