Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fiat Chrysler of America отзывает 107 тыс. пикапов в США

Причиной отзыва стала возможность образования трещин в системе охлаждения

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Корпорация Fiat Chrysler of America объявила в пятницу о добровольном отзыве для устранения неполадок 107898 автомашин в США. В уведомлении, размещенном на сайте компании, указывается, что причиной отзыва стала возможность образования микроскопических трещин в системе охлаждения, что может приводить к возгоранию двигателя.

"Нынешний отзыв распространяется на пикапы Ram-1500 с дизельным двигателем 2014-2019 модельных годов, - указывается в уведомлении. - Отзыв не распространяется на машины с бензиновым двигателем и на самую современную модель". Корпорация планирует осуществить также отзыв 50159 машин этой марки в Канаде и еще 1730 машин - в других странах мира.

Fiat Chrysler of America - восьмая по размерам автомобилестроительная корпорация в мире. Она была образована в октябре 2014 года в результате слияния итальянской компании Fiat и американской компании Chrysler. Ее американская штаб-квартира расположена в окрестностях Детройта (штат Мичиган).

Реклама на ТАСС
Трутнев отметил положительную динамику привлечения инвестиций на Дальний Восток
Всего в 1984 проекта инвесторы вложили 620 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС