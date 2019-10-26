Трасса Ульяновск - Димитровград - Самара передана в федеральную собственность

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Автомобильная дорога Ульяновск - Димитровград - Самара протяженностью 117 км передана из региональной собственности в федеральную, соответствующий акт приема подписан в субботу руководителем учреждения "Волго-Вятскуправтодор" Илдаром Мингазовым и директором департамента автомобильных дорог Ульяновской области Сергеем Холтобиным. Как сообщил министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин после церемонии подписания, на данный момент прорабатывается вопрос о передаче в федеральную собственность еще пяти трасс.

"Мы очень благодарны за тот акт, который сегодня подписан по передаче автомобильной дороги Ульяновск - Димитровград - Самара в федеральную собственность. Хотел бы отметить, что еще пять автомобильных дорог сегодня находится в работе [по передаче в федеральную собственность] совместно с Федеральным дорожным агентством", - сказал он.

Вавилин добавил, что в регионе ведется активная работа по передаче дорог с регионального уровня на федеральный, а также с муниципального уровня на региональный. "Конечной целью данной работы является приведение дорожного покрытия в нормативное состояние, увеличение пропускной способности автомобильных дорог и создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения", - пояснил министр.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после церемонии подписания отметил, что на федеральный уровень передан и Президентский мост через реку Волгу, расположенный на этой трассе. "Это значит, что содержание столь важного участка для региона, в том числе Президентского моста, будет финансироваться теперь из федерального бюджета. Высвободившиеся средства регионального бюджета мы сможем направить на ремонт других проблемных участков дорог, тем самым увеличив ежегодные объемы ремонта региональной сети", - сказал он.

По словам Морозова, это откроет новые перспективы для формирования эффективной транзитной транспортной сети Ульяновской области и соседних регионов. "Оперативное управление дорогой, протяженность которой составляет 117 км, закреплено за подведомственным Росавтодору учреждением "Волго-Вятскуправтодор", - отметил губернатор.