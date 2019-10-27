Глава Total заявил, что политика США на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Политика, которую на Ближнем Востоке проводит Вашингтон, создает тенденцию к повышению цен на нефть и нефтепродукты, невыгодную многим странам. Такое мнение выразил председатель правления и главный исполнительный директор компании Total Патрик Пуянне в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche .

"Как только оказывается воздействие на ближневосточные страны-нефтепроизводители, подлинный мировой источник нефти, это приводит к резкому обострению ситуации на рынках", - отметил он. По его словам, "возобновление геополитических конфликтов в этом регионе было спровоцировано США", когда американская администрация "приняла решение об оказании максимального давления на Иран с тем, чтобы не допустить осуществления им экспорта нефти". "Пытаясь таким образом удушить эту страну, США создали сильную напряженность", - убежден Пуянне.

Все это, по его мнению, "привело к атакам на танкеры в Ормузском проливе". "А в дальнейшем - и к невиданной доселе по своим масштабам атаке на нефтепроизводственные комплексы в Саудовской Аравии, что стало самой крупной атакой такого рода со времен Второй мировой войны", - отметил глава Total.

Вместе с тем он подчеркнул, что "мировая экономика, чьи темы роста сейчас замедлились, не может допустить существования слишком высоких цен на нефть". "Не думаю, что именно к установлению таких цен стремится ОПЕК, и полагаю, что они удовлетворятся ценами за баррель нефти в пределах $60-70", - отметил Пуянне.