Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Total заявил, что политика США на Ближнем Востоке приводит к росту цен на нефть

По мнению Патрика Пуянне, мировая экономика не может допустить существования слишком высоких цен на нефть

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Политика, которую на Ближнем Востоке проводит Вашингтон, создает тенденцию к повышению цен на нефть и нефтепродукты, невыгодную многим странам. Такое мнение выразил председатель правления и главный исполнительный директор компании Total Патрик Пуянне в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche.

На эту тему

"Как только оказывается воздействие на ближневосточные страны-нефтепроизводители, подлинный мировой источник нефти, это приводит к резкому обострению ситуации на рынках", - отметил он. По его словам, "возобновление геополитических конфликтов в этом регионе было спровоцировано США", когда американская администрация "приняла решение об оказании максимального давления на Иран с тем, чтобы не допустить осуществления им экспорта нефти". "Пытаясь таким образом удушить эту страну, США создали сильную напряженность", - убежден Пуянне.

Все это, по его мнению, "привело к атакам на танкеры в Ормузском проливе". "А в дальнейшем - и к невиданной доселе по своим масштабам атаке на нефтепроизводственные комплексы в Саудовской Аравии, что стало самой крупной атакой такого рода со времен Второй мировой войны", - отметил глава Total.

Вместе с тем он подчеркнул, что "мировая экономика, чьи темы роста сейчас замедлились, не может допустить существования слишком высоких цен на нефть". "Не думаю, что именно к установлению таких цен стремится ОПЕК, и полагаю, что они удовлетворятся ценами за баррель нефти в пределах $60-70", - отметил Пуянне.

Теги
СШАИранФранция
Реклама на ТАСС
AFP: LVMH намерена приобрести транснациональную ювелирную компанию Tiffany
Tiffany еще не дала ответа на предложение французской корпорации, сообщило агентство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС