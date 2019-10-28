РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина в правительство.

По данным РБК, решение министерства, в частности, было основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как сообщает издание, РСПП, в котором уверены, что углеродный налог негативно отразится на инвестиционной активности бизнеса, пытался убедить Минэкономразвития исключить из законопроекта сборы за углеродные выбросы, апеллируя к тому, что Россия выполняет обязательства Парижского соглашения с превышением.

В письме правительству РФ, которое есть в распоряжении РБК, глава РСПП Александр Шохин, в частности, отметил, что для выполнения обязательств в рамках соглашений РФ "достаточно корректного учета поглощающей способности российских лесов и реализации уже запланированных программ по повышению энергоэффективности". Как сообщает издание, взамен глава РСПП предложил выстроить систему учета выбросов, а также стимулировать реализацию проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения на добровольной основе.

РБК направил запрос в Минэкономразвития, Минэнерго и "Роснано". В РСПП изданию сообщили, что пока не получили итоговую версию законопроекта. Представители профильных вице-премьеров Дмитрия Козака и Алексея Гордеева отказались от комментариев.

Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы. По его словам, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов. Сейчас в ЕС действует правило для импортируемых товаров, при производстве которых выбросы углекислого газа превышали определенные нормы, - они облагаются дополнительным налогом.

Парижское соглашение по климату должно прийти на смену Киотскому протоколу в 2021 году. Его участники намерены не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.