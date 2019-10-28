"Ведомости": DP World и РФПИ претендуют на покупку Fesco

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Портовый оператор ОАЭ Dubai Ports World и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) снова заинтересованы в покупке Fesco и инвестициях в размере $2 млрд в логистические проекты компании. Об этом в понедельник сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к различным акционерам Fesco.

По информации издания, DP World и РФПИ впервые подали заявку на покупку доли в Fesco в 2017 году, однако тогда сделка не была согласована правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Впоследствии переговоры возобновились, и после завершения сделки DP World и РФПИ готовы вложить $2 млрд в инфраструктурные проекты Fesco. Источники издания добавили, что у инвесторов появился шанс получить контроль в Fesco, так как на продажу выставлены три крупных пакета акций.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

23,8% акций Fesco принадлежит компаниям, контролируемым Марком Гарбером (один из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% - TPG Capital, 32,5% - Зиявудину Магомедову, 26,3% - находятся в распоряжении других акционеров или в свободном обращении.