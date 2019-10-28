Приемная бизнес-омбудсмена Москвы открыта в Центральном административном округе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Общественная приемная бизнес-омбудсмена Москвы открылась в Центральном административном округе (ЦАО) города, где сконцентрировано более 10 тыс. предприятий общественного питания, торговли и сферы быта. Об этом сообщила журналистам столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева.

Приемная заработала на базе Центра правовой помощи "Версия защиты".

"В округе сконцентрировано наибольшее число предпринимателей, которые имеют свои офисы, рестораны, торговые центры. Специалисты общественной приемной будут помогать на безвозмездной основе, особенно в части проверок бизнеса органами контрольно-надзорной деятельности. Такого рода обращения входят в тройку самых часто встречающихся. Приемная поможет услышать всех, выявить общую проблематику, собрать отдельные кейсы и вынести на уровень городского или федерального бизнес-омбудсмена, а также подключить к процессу сами органы", - сказала она.

Минеева уточнила, что обратиться в приемную могут все столичные предприниматели без привязки к месту регистрации компаний.

Общественную приемную возглавил уполномоченный при бизнес-омбудсмене Москвы Алан Гадзаонов. "Экспертную помощь обратившимся, помимо меня, окажут шесть экспертов pro bono (безвозмездное оказание юридических услуг - прим. ТАСС), которые имеют опыт работы судьями, представителями следствия и прокуратуры", - рассказал он.

Отстаивать права бизнеса

Руководитель Центра правовой помощи "Версия защиты" Роман Кандауров считает, что бизнес-сообществу необходим такой эффективный инструмент для "обеспечения защиты от незаконного уголовного преследования, борьбы с коррупцией в органах государственной власти". "Наряду с приемной здесь работают адвокаты центра, которые готовы в любой момент подключиться к решению наиболее сложных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Специалисты по уголовному праву и адвокаты-цивилисты готовы отстаивать их права на этапе предварительного следствия, в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах", - добавил Кандауров.

В открытии приняли участие также прокурор ЦАО Богдан Костенецкий, заместитель префекта ЦАО Артур Никитюк и председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на пять лет.

Всего в Москве до конца 2019 года, по словам Минеевой, планируется открыть 13 общественных приемных при бизнес-омбудсмене города.