Мосбиржа запустила торги глобальными депозитарными расписками TCS Group

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. TCS Group - головная структура Тинькофф банка - объявила о начале торгов глобальными депозитарными расписками (GDR) на Московской бирже в рублях с 28 октября. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"TCS Group Holding PLC (TCS LI), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Тинькофф, объявляет о том, что с сегодняшнего дня начинаются торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) Компании", - говорится в сообщении компании.

Торговый код ценных бумаг - TCSG. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции

Финансовым консультантом компании по вторичному листингу GDR TCS Group Holding PLC на Московской бирже выступает ИК "Ренессанс Капитал". В октябре 2013 года TCS Group впервые провел IPO 62,1 млн GDR на Лондонской бирже по цене $17,5 за бумагу.