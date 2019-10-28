Путин одобрил соглашение о принципах налоговой политики в области табачных акцизов в ЕАЭС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств - членов ЕАЭС. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств - членов Евразийского экономического союза", - говорится в документе.

Глава государства считает целесообразным подписать указанное соглашение на заседании Высшего Евразийского экономического совета. При этом Минфину России, согласно документу, разрешается в ходе переговоров о подписании соглашения вносить в его проект, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиального характера.

Правительство РФ 18 октября 2019 года одобрило соглашение о гармонизации табачных акцизов в ЕАЭС и направило его на подпись президенту России Владимиру Путину.

Документ предусматривает введение единой индикативной ставки акцизов, которая будет устанавливаться, начиная с 2024 г., сроком на пять лет. Планируется, что в 2024 г. страны ЕАЭС будут применять индикативную ставку, эквивалентную €35 (в национальных валютах) за 1 тыс. табачных изделий. Ставки акцизов, действующие в государствах, входящих в состав ЕАЭС, могут отклоняться от индикативной ставки не более чем на 20% в большую или меньшую сторону.

В документе также отмечается, что при наличии обоснованной экономической целесообразности изменения индикативной ставки и диапазона отклонений, а также в случае изменения курса национальных валют по отношению к евро более чем на 15%, совет Евразийской экономической комиссии вправе по инициативе любого из государств - членов ЕАЭС принять решение об изменении ставки и диапазона.