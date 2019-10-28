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FoodPlex запускает мобильное приложение для владельцев и посетителей ресторанов

В настоящее время на платформе зарегистрированы 50 тыс. ресторанов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Компания FoodPlex запустила цифровую платформу для владельцев и посетителей ресторанов SberFood. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в экосистему которого входит компания, приложение уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play.

"SberFood - платформа, которая состоит из мобильного приложения с сервисами для гостей и Plazius Marketing Cloud - CRM-системы для ресторанов с программой лояльности. Платформа оптимизирует процесс взаимодействия ресторана и гостя, сокращая время ожидания для гостя и затраты на обслуживание для ресторана", - говорится в сообщении.

Для посетителей ресторанов в приложении будут доступны такие функции, как рекомендации и подборки заведений, бронирование столов, предзаказ еды и напитков, оплату и разделение счета, чаевые, доступ к акциям и программам лояльности ресторанов.

Для рестораторов на платформе доступен сервис Marketing Cloud, который позволит в том числе анализировать базы гостей и сегментировать аудиторию по вкусовым предпочтениям до уровня блюд, среднему чеку, частоте посещений и другим показателям. С помощью шаблонов и алгоритмов можно будет настраивать акции для различных сегментов клиентов. Сервис призван помочь ресторанам увеличить средний чек и частоту посещений, сократить затраты на маркетинг, повысить эффективность работы с клиентами и поддерживать регулярную коммуникацию.

В настоящее время на платформе зарегистрированы 50 тыс. ресторанов, 10 тыс. из них предоставляют возможность дистанционного бронирования столика, 2 тыс. предлагают бонусы, на 400 распространяются функции оплаты без ожидания, чаевыми и раздельным чеком, еще сто ресторанов дают возможность предварительно заказать еду и напитки.

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