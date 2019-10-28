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Toyota отзывает в России свыше 1 тыс. Land Cruiser Prado

Причиной стала вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Тойота Мотор" отзывает в России 1 тыс. 153 автомобиля марки Toyota модели Land Cruiser Prado. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 12 марта по 18 апреля 2019 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств с дизельным двигателем (модель GD) является существующая вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой", - указано в сообщении.

Как отметили в Росстандарте, под воздействием вибрации во время эксплуатации транспортного средства возможно ослабление затяжки трубки, что может привести к утечке топлива и остановке двигателя.

На автомобилях, попадающих под отзыв, будет проведена проверка и, при необходимости, замена детали.

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Россия
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