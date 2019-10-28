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Орешкин пожаловался на большое число запросов со стороны контрольных органов

Глава Минэкономразвития отметил, что "все это происходит на бумаге, зачастую в новой форме, под новым углом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин пожаловался на большое число запросов в Минэкономразвития со стороны контрольных органов.

"Когда я смотрю на то количество запросов, которое мы получаем из Счетной палаты, мы, во-первых, сейчас по каждому нацпроекту каждую неделю отправляем (данные - прим. ТАСС). И помимо этого где-то пять-шесть запросов в месяц у нас еще приходит нерегулярно", - заявил он, обращаясь к председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на XVIII общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге.

"Все это происходит на бумаге, и все каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. И вот сотрудники сидят, пишут, пишут, пишут, отправляют. Не только Счетная палата, это и аппарат правительства, это и прокуратура, то есть целый ряд ведомств, которые вот эту вот отчетность собирают - и [мы] закапываемся", - добавил министр.

Орешкин вспомнил Кима Филби - сотрудника британской разведки MI-6, который одновременно работал на советскую разведку. "Благодаря мне сотрудники первого главного управления КГБ СССР могли работать в Великобритании, как говорится, в полный рост, так как работники контрразведки MI-6 были мной отвлечены на написание никчемных бумажных справок и отчетов. Когда мои сотрудники начинали активно вести работу, вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал их никому не нужной бумажной рутиной, и их активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов", - процитировал Филби министр.

Теги
ВеликобританияРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичОрешкин, Максим Станиславович
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