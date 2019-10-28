Россия ожидает 28 октября продвижения на консультациях по газу с Украиной и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак позитивно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе с ЕС и Украиной и ожидает продвижения в вопросе транзита газа через Украину. Об этом он сообщил журналистам по прибытию к зданию Еврокомиссии, где в понедельник пройдут трехсторонние переговоры ЕС - Россия - Украина по газу.

"Ожидаем продвижения в дальнейшем понимании транзита газа с 1 января 2020 года и поставок газа на Украину", - сказал он.

Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной пройдут 28 октября в Брюсселе. Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

До начала трехсторонних консультаций в здании Еврокомиссию проходят двусторонние встречи между ЕК и Украиной и ЕК и Россией.