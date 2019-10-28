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Представители ЕК и России начали обсуждение в Брюсселе вопросов транзита газа по Украине

Позже должны начаться трехсторонние консультации с участием всех сторон - России, Украины и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер зашли в здание Еврокомиссии для встречи с заместителем председателя ЕК по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, передает корреспондент ТАСС с места события.

До этого Шефчович встречался с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Начало двусторонней встречи с российской делегацией задержалось на 20 минут.

Через 1,5 часа должны начаться трехсторонние консультации с участием всех сторон - России, Украины и ЕС.

Новак заметил, что позитивно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе с ЕС и Украиной и ожидает продвижения в вопросе транзита газа через Украину.

О трехсторонке

Основной темой консультаций станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение между Россией и Украиной истекает уже в конце года.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияМиллер, Алексей Борисович
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